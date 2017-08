Van Persie wil weinig kwijt over schouderblessure: ‘Dat lijkt me handig’

Robin van Persie heeft zich maandagmiddag gemeld bij het Nederlands elftal. Afgelopen dagen doken er in de Turkse media berichten op dat de aanvaller een schouderblessure zou hebben opgelopen, die hem twee weken aan de kant zou houden. Tegenover FOX Sports zegt Van Persie dat hij ‘zeker zal gaan trainen’ met Oranje.

“Of ik fit ben? Ik ben er, en dat is het belangrijkste. Verder ga ik het niet over een blessure hebben, dat lijkt me handig. Om de tegenstander niet wijzer te maken? Bijvoorbeeld”, voegt Van Persie daaraan toe in gesprek met het Algemeen Dagblad. De aanvaller is na twee jaar terug bij Oranje. In 2015 speelde Van Persie zijn laatste interland, toen Oranje met 2-3 onderuit ging tegen Tsjechië.

“Ik ben vooral dankbaar dat ik er ben. We moeten voor een mooi resultaat gaan. Ja, ik praat over 'we'. Ik blijf niet hangen in de fase dat ik er niet bij was. Dat duurde een tijdje. Het is weer spannend en opwindend. Maar zenuwen voel ik niet”, stelt de aanvaller van Fenerbahçe. Hij werkte vorig seizoen met Dick Advocaat samen in Turkije. “Mijn samenwerking met Advocaat in Turkije was heel goed en volgens mij was dat gevoel wederzijds.”