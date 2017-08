Advies voor ‘rebelse’ Coutinho: ‘Volg het voorbeeld van Luis Suárez’

Philippe Coutinho wil nog altijd graag naar Barcelona verkassen, maar Liverpool weigert de Braziliaan van de hand te doen. Luis Suárez bevond zich in 2013 in dezelfde situatie als Coutinho, toen Arsenal hem graag wilde hebben. De Uruguayaan kreeg een jaar later alsnog zijn gewenste transfer en verkaste naar Barcelona.

Thierry Henry adviseert Coutinho dan ook hetzelfde pad te kiezen als Suárez. “We wisten toen allemaal dat Suárez weg wilde. Hij kwam terug bij Liverpool, gedroeg zich professioneel en kende een fantastisch seizoen. Misschien wil Coutinho vertrekken, maar hij moet eigenlijk teruggaan. De fans van Liverpool houden van hem en hij houdt van de club”, zegt de Fransman tegenover Sky Sports.

“Kom terug, speel een goed seizoen en kijk wat er volgend jaar gaat gebeuren. Volg het voorbeeld van Suárez”, adviseert Henry. “Ik vind het moeilijk om de situatie van Coutinho te beoordelen, want ik heb zelf nooit in zo’n situatie gezeten. Als ik bij een club wilde vertrekken, vertrok ik. Ik weet niet hoe het is om tegen je zin bij een club te moeten blijven.”