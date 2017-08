‘SC Heerenveen verdient miljoenen minder dan gehoopt met transfer’

Joost van Aken staat op het punt om een meerjarig contract bij Sheffield Wednesday te tekenen. Volgens de NOS is met de aanstaande transfer circa twee miljoen euro gemoeid. Zondag meldde fansite FeanOnline op basis van geruchten nog dat Heerenveen onderhandelde over een bedrag van vijf miljoen euro, maar die transfersom lijkt dus een stuk lager uit te vallen.

Van Aken, die in een eerder stadium ook met Lazio in verband werd gebracht, stond zaterdagavond niet op het veld in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Heerenveen hield al rekening met een transfer, temeer omdat het contract van de verdediger nog maar een jaar doorliep. Jurgen Streppel ontkende voorafgaand die wedstrijd dat Lazio de belangrijkste kandidaat was voor Van Aken en het lijkt er nu op dat hij zijn loopbaan vervolgt in de Championship.

De 23-jarige geboren Haarlemmer maakte in februari 2014 zijn debuut in het betaald voetbal tegen Ajax. Sindsdien kwam Van Aken tot 84 competitieduels, waarin hij 3 keer scoorde. In de persoon van Kik Pierie beschikt Heerenveen al over een talentvolle opvolger. De vervanger van Van Aken werd tegen ADO met 17 jaar en 37 dagen de jongste basisklant ooit van sc Heerenveen in een regulier Eredivisie-seizoen.