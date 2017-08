Mourinho: ‘Mits fit, heeft hij alles wat ik zoek in een centrale verdediger’

Manchester United trok deze zomer 35 miljoen euro uit voor Victor Lindelöf, maar veel speeltijd heeft de Zweed tot nu toe nog niet gekregen van José Mourinho. De trainer gaf in een eerder stadium al aan dat Lindelöf de tijd krijgt om zich aan te passen en doet tot die tijd een beroep op Phil Jones naast Eric Bailly. Afgaande op de woorden van Mourinho, moet Lindelöf echter vrezen de komende tijd geen basisplaats te krijgen.

“Hij is in potentie een erg goede speler. Hij is nog steeds jong en van een leeftijd waarop hij nog veel bij kan leren”, vertelt de Portugees tijdens een perspraatje over de 25-jarige Jones. “Maar hij was jarenlang erg blessuregevoelig en hij heeft nu weer ergens last van. Hij klaagt over een enkelprobleem, hij is het soort speler dat altijd bij ons moet zijn zodat hij in de gaten kan worden gehouden door de medische staf, de fitness coach en mijn assistenten.”

“Jones is iemand die altijd moet werken aan preventie en herstel. Als we erin slagen om hem veilig te houden, hem te beschermen tegen blessures, dat heeft hij denk ik alles wat ik zoek in een centrale verdediger”, gaat Mourinho verder. United is het nieuwe Premier League-seizoen met drie overwinningen overtuigend begonnen, maar de manager weet dat het vanaf nu alleen maar zwaarder zal worden.

“Als je iedere twee, drie dagen moet spelen, zijn de prestaties meer gebaseerd op wat je in de voorbereiding hebt gedaan. We hebben geen clean weeks meer. Vanaf nu heeft iedere week een doordeweekse wedstrijd totdat we uitgeschakeld zijn in de bekertoernooien. Dus ik denk dat mijn team nu de spiegel is van het werk dat we in de afgelopen weken hebben kunnen doen door vijf dagen per week te trainen en ieder onderwerp van het wedstrijdplan te behandelen.”