Feyenoord levert slechts één international: ‘Ook hij had een plek verdiend’

Hoewel Feyenoord met drie opeenvolgende zeges goed is begonnen aan het nieuwe seizoen, levert de landskampioen slechts één international in de selectie van Oranje. Dick Advocaat nam Tonny Vilhena op in zijn spelersgroep en koos verder voor twee PSV'ers en drie Ajacieden als afvaardiging van de Eredivisie. Volgens Rinus Israël had ook Jens Toornstra een oproep verdiend.

De middenvelder was zondag nog belangrijk met twee doelpunten tegen Willem II (5-0). In maart deed Toornstra mee in de vriendschappelijke interland tegen Italië en twee maanden later stond hij ook tegen Marokko op het veld. Het verbaast Israël dat de viervoudig international van Oranje ditmaal buiten de boot valt. "Ik denk dat Toornstra hiervoor in aanmerking had moeten komen. Hij had het verdiend."

"Al is het natuurlijk wel zo dat de concurrentie op het middenveld bij Oranje groot is met spelers als Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman", voegt Israël daaraan toe in De Telegraaf. Dat Jan-Arie van der Heijden ontbreekt, verrast hem niet. "Die jongen is daar nog niet klaar voor. Ik weet dat Oranje centraal in de verdediging nog wat zoekende is, maar spelers als Stefan de Vrij en Wesley Hoedt spelen bij grotere clubs, in grotere competities."

Na de zege op Willem II sprak Giovanni van Bronckhorst al zijn teleurstelling uit over de geringe afvaardiging van Feyenoord voor de interlands tegen Frankrijk en Bulgarije. "Ik heb het liefst meerdere spelers van mijn club bij Oranje, dat is logisch. Maar het is de keuze van de bondscoach", gaf de oefenmeester aan. Donderdag wacht in Parijs het duel met Frankrijk; drie dagen later wacht het weerzien met de Bulgaren in Amsterdam.