‘Ik heb het gevoel dat ik bij dé topclub van Nederland speel’

Na een stroef begin bij Feyenoord speelde Kevin Diks zondag een sterke wedstrijd tegen Willem II. De huurling van Fiorentina, die twee assists gaf tijdens de 5-0 zege, krijgt in de eerste weken van het seizoen het vertrouwen van trainer Giovanni van Bronckhorst en dat doet Diks goed. Hij erkent dat het beter kon in de eerste weken, maar liet zich niet ontmoedigen door de kritiek.

"Ja, er was snel kritiek", beaamt Diks in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij 'kijkt en leest' niet alles en heeft zijn familie aangeraden dat ook niet te doen. "Maar het moest ook gewoon beter, dat was duidelijk. De trainer belde in de eerste weken een keer om te vertellen dat ik de kritiek vooral van me af moest laten glijden. En dat heb ik gedaan."

Feyenoord staat na drie zeges op rij bovenaan in de Eredivisie. Het programma was nog niet erg zwaar. "Maar toch, driemaal op rij gewonnen en we groeien", merkt Diks op. "Natuurlijk komen er ook mindere of in elk geval lastigere tijden aan. Dat weet ik als geen ander uit mijn eerste periode hier bij het eerste elftal. Maar voorlopig gaan we lekker." In gesprek met De Telegraaf voegt hij toe: "Ik heb het gevoel dat ik bij dé topclub van Nederland speel en daar voel ik me helemaal thuis."