‘Men vond hem niet die typische Ajax-spits, zoals Dolberg misschien wel is’

Kaj Sierhuis deed vorig seizoen met vier doelpunten in acht wedstrijden in de Jupiler League namens Jong Ajax behoorlijk van zich spreken, maar de spits wacht nog altijd op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers. David Endt denkt dat Sierhuis in de toekomst wel degelijk zeer waardevol kan zijn voor Ajax.