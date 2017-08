Vreven: ‘Onterecht dat het publiek zo enthousiast en positief reageerde'

NAC Breda wacht na drie wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Vrijdag leek de promovendus op weg naar een zege op Sparta Rotterdam, maar NAC gaf een 2-0 voorsprong uit handen (2-2). Stijn Vreven is nog altijd 'doodziek' van het resultaat, zo geeft de trainer van de Noord-Brabanders toe aan BN/De Stem.

"Vrijdagavond in de auto dacht ik ook: bij wie zou ik nu het liefst trainer zijn? Bij het gepromoveerde NAC dat een moeilijk seizoen voor de boeg heeft of bij een stabiele ploeg als Sparta?", vertelt Vreven. Het eerste uur in het Rat Verlegh Stadion gaf de Belg echter reden tot optimisme. De foutmarge bij NAC lag weliswaar 'absoluut' nog te hoog, maar Vreven voorspelt op basis van dat uur dat zijn ploeg nog enorm gaat groeien in de competitie. "Daarom zie ik veel meer perspectief bij mijn team dan bij andere ploegen."

Hoewel Sparta in de laatste twintig minuten langszij kwam, kreeg NAC na afloop een welgemeend applaus en geen fluitconcert. "Ik vind het onterecht dat het publiek zo enthousiast en positief reageerde, omdat je dat volgens mij niet mag zijn als je de punten uit handen geeft. Wel hebben ze het NAC gezien dat ze willen zien", aldus Vreven. "In de toekomst moeten we deze wedstrijden over de streep trekken. Maar op basis van het eerste uur is onze houvast nu gekoppeld aan later. Daarom ben ik nu liever trainer van NAC, dan van een club als Sparta."