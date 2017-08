Napoli geeft Feyenoord nog geen kaarten voor Champions League-duel

Op last van de Italiaanse autoriteiten krijgt Feyenoord vooralsnog geen tickets voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag 26 september in Stadio San Paolo. Politie en justitie hebben nog geen toestemming gegeven om Feyenoord-supporters te laten afreizen naar Napels, zo heeft de Italiaanse club aan de Eredivisionist laten weten.

Vooralsnog kunnen daarom geen kaarten beschikbaar worden gesteld door Napoli, schrijft Feyenoord op de eigen clubwebsite. In de mededeling van Napoli aan Feyenoord zijn geen argumenten genoemd voor de maatregel. Eerder deze maand mocht OGC Nice geen supporters meenemen naar Napels, terwijl ook in Frankrijk geen meegereisde fans van Napoli aanwezig waren. Dat was het gevolg van ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen voorafgaand een vriendschappelijk duel in 2015.

Feyenoord onderneemt pogingen om er toch voor te zorgen dat de eigen supporters naar Napels mogen. "Feyenoord zoekt contact met onder meer de KNVB en de UEFA om met ondersteuning van deze partijen de exacte redenen te achterhalen en vooral ook om te bezien of er toch nog mogelijkheden zijn om kaarten beschikbaar te krijgen voor zijn supporters", zo meldt de club.

Mogelijk heeft de terughoudendheid van de Italiaanse autoriteiten te maken met de problemen rond de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord in februari 2016. In Rome liep de Barçaccia-fontein schade op door toedoen van Feyenoorders en vielen er dertien gewonden bij supportersrellen. Ook winkelruiten moesten het ontgelden.