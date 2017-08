De Boer hoopt op ‘man van 32 miljoen’: ‘Maar weet niet of het lukt’

Frank de Boer kent met drie nederlagen in zijn eerste drie Premier League-wedstrijden met Crystal Palace bepaald geen voortvarende start en de druk op de manager begint flink op te lopen. The Eagles versterkten zich tot nu enkel nog met Jaïro Riedewald, terwijl Timothy Fosu-Mensah en Ruben Loftus-Cheek werden gehuurd van respectievelijk Manchester United en Chelsea. De Boer hoopt er in de laatste week nog wat bij te krijgen.

“Natuurlijk kijken we rond voor spelers, maar ze moeten wel van toegevoegde waarde zijn. We zullen het zien. De club richt zich op spelers die misschien haalbaar zijn voor ons en ik focus me op het team om te zorgen dat we met de juiste frisheid de wedstrijd tegen Burnley in gaan”, laat de Nederlander optekenen door verslaggevers. Palace verloor eerder al van Huddersfield Town en Liverpool en afgelopen zaterdag was Swansea City met 0-2 te sterk.

De Londenaren huurden Mamadou Sakho in de tweede helft van het afgelopen seizoen van Liverpool en zouden de Fransman deze zomer graag definitief in willen lijven. De Boer twijfelt echter of het gaat lukken om de verdediger, die naar verluidt 32,5 miljoen euro kost, te strikken: “Ik weet het niet. We weten wat voor impact hij vorig seizoen heeft gehad. Maar voor nu kan ik er niet meer over zeggen.”