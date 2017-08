Van Hanegem mist viertal bij Oranje: ‘Leg eens uit waarom hij er nooit bij zit’

Willem van Hanegem zet 'hier en daar' zijn vraagtekens bij de selectie van het Nederlands elftal. Dick Advocaat bracht zijn spelersgroep vorige week terug tot 24 man en moest zondagavond de geblesseerde Nathan Aké vervangen door Bruno Martins Indi. Van Hanegem snapt echter niet waarom Aké überhaupt deel uitmaakte van de spelersgroep.

"Karim Rekik bij Hertha BSC en Nathan Aké bij Bournemouth zag ik kinderlijke fouten maken, waar je bij spelers als Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, of Alexandre Lacazette niet mee aan hoeft te komen", waarschuwt Van Hanegem maandag in het Algemeen Dagblad. De columnist zegt Erik Pieters te missen in de selectie. "Leg mij eens uit waarom hij nooit wordt geselecteerd, terwijl hij al jarenlang moeiteloos meedraait in de Premier League. En Leroy Fer met al zijn fysieke kracht, gewoon basisspeler bij Swansea, die had ook niet misstaan."

Ook in de voorhoede zou Van Hanegem andere keuzes hebben gemaakt. Volgens de icoon van Feyenoord moet Oranje het tegen Frankrijk hebben van een bevlieging. "En dan had je best aan Eljero Elia of Ryan Babel kunnen denken. Die doen dingen op gevoel, op intuïtie. Advocaat kiest juist weer voor Memphis Depay, die ons en vooral hem tegen Ivoorkust en Luxemburg zo teleurgesteld had." Oranje neemt het donderdag in Parijs op tegen Frankrijk. Drie dagen later kruist de ploeg van Advocaat in de Johan Cruijff ArenA de degens met Bulgarije.