Willems: ‘Ik weet nog dat hij reageerde: ‘Begrijpt gij geen Brabants jonguh!’’

In de rust van de wedstrijd tussen PSV en Roda JC Kerkrade namen Andrés Guardado, Héctor Moreno en Jetro Willems zondag afscheid van het publiek van PSV. De linksback speelde tussen 2011 en 2017 voor de Eindhovenaren en vetrok vorige maand voor zes à zeven miljoen euro naar Eintracht Frankfurt. Willems bedankt de supporters via Instagram nog eens uitvoerig.

"Ik heb van iedereen afscheid genomen, behalve nog van alle PSV-supporters. Dus ik heb speciaal gewacht op het moment dat PSV mij een officieel afscheid zou geven, want jullie, de supporters, hebben een grote rol in mijn carrière gespeeld", schrijft Willems, die overkwam van Sparta Rotterdam en opgroeide in Rotterdam-Zuid. "Ik weet nog het moment dat ik bij PSV kwam, Mart (van den Heuvel, teammanager, red.) met me sprak en ik niks begreep, waardoor ik hem honderd keer moest vragen: 'Wat zegt u?' En hij: 'Begrijpt gij geen Brabants jonguh!' Hahaha."

"Ik wil alle supporters bedanken voor zeven mooie jaren waarbij ik ups en downs heb gehad en ze toch te allen tijde achter me stonden. Dat ze het vertrouwen hielden in mij om tijdens wedstrijden mijn naam te zingen", vervolgt Willems. Hij weet dat 'velen' hem arrogant vinden, maar beschrijft zichzelf als iemand die altijd lacht. "Alleen als ik bezig ben met mijn sport dan wil ik eerlijk en oprecht zijn", legt hij uit. "Ik wil jullie allemaal nogmaals uit de grond van mijn hart bedanken voor alles! En voor mijn gevoel was het spelen voor PSV een van de beste keuzes uit mijn leven en daar hebben jullie een grote rol in gespeeld."