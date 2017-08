‘Liverpool gaat ver en biedt AS Monaco maximaal tachtig miljoen’

AS Monaco lijkt een dezer dagen afscheid te gaan nemen van Kylian Mbappé en de jonge aanvaller is mogelijk niet de enige Franse international die deze week nog uit het prinsdom vertrekt. L’Équipe meldt maandagochtend namelijk dat Liverpool een bod van maximaal tachtig miljoen euro heeft gedaan op Thomas Lemar.

Die som is volgens de Franse sportkrant opgebouwd uit een vast bedrag van 72 miljoen euro en maximaal 8 miljoen euro aan prestatiebonussen. The Reds zijn overigens niet de eerste club uit de Premier League met verregaande interesse in Lemar, aangezien Arsenal eerder deze zomer al een poging deed om de aanvaller op te halen. The Gunners wilden toen echter niet verder gaan dan vijftig miljoen euro.

Hoewel de transferdeadline donderdag pas verstrijkt, is er wel enige haast geboden bij een eventueel vertrek van Lemar. De 21-jarige Fransman meldt zich later op de maandag op Clairefontaine waar Frankrijk zich voorbereid op de interlands tegen Nederland en Luxemburg en bondscoach Didier Deschamps wil niet dat zijn spelers in die periode bezig zijn met transfers. Lemar heeft nog een contract tot medio 2020 bij AS Monaco.