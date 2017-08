Boze Seri stormt kantoor binnen: ‘De muren trilden, zoveel kan ik zeggen’

Het hart van Jean Michaël Seri is gebroken. De middenvelder van OGC Nice leek op weg naar Barcelona, maar woensdagochtend werd duidelijk dat de transfer was afgeketst. Na een eerste bod van 25 miljoen euro zouden de Spanjaarden zich niet meer officieel hebben gemeld in Frankrijk, ondanks dat Nice naar verluidt wel bereid was een eventueel tweede bod van 30 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonussen te accepteren. Volgens Seri treft de clubleiding van Nice ook blaam.

In gesprek met Mundo Deportivo lucht de Ivoriaan zijn hart. "Ik ga niet liegen: ik voel me erg slecht. Ik ben aangedaan door wat er allemaal is gebeurd", geeft de international toe. Omdat hij niet volledig gefocust was, ontbrak Seri zaterdag in het verloren duel met Amiens (3-0). "Dit weekend speelde ik niet met Nice, omdat ik met mijn gedachten niet bij het voetbal was. Ik zag mezelf al in Camp Nou voetballen. Mijn droom om voor Barcelona te spelen is in duigen gevallen. Dat vind ik verschrikkelijk."

"De gesprekken tussen beide clubs gingen van kwaad tot erger. Ik heb geprobeerd me afzijdig te houden van de onderhandelingen, maar het is onmogelijk om te vergeten dat Barcelona hier was om mijn transfer af te ronden", vervolgt de 26-jarige spelverdeler. Dinsdagavond, tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Napoli, dacht Seri nog dat zijn transfer aanstaande was en dat hij bezig was aan zijn laatste duel voor Nice. Mede daardoor was zijn spel ondermaats, denkt hij. "Ik maak niet graag excuses, maar ik moet wel wijzen op mijn mentale staat voor de wedstrijd."

"Ik zet het spel graag uiteen, ik houd ervan om te dicteren en druk te zetten, maar ik was niet honderd procent. Ik probeerde dat wel, maar het was onmogelijk", legt hij uit. Na de wedstrijd sprak Seri meer dan een uur met een delegatie van Barcelona. Hij kreeg 'niets' te horen over de voortgang van zijn transfer, waardoor hij zich ook geen zorgen maakte. "Ik ging blij naar huis, maar de volgende dag hoorde ik het nieuws. Ik was verbijsterd om te horen dat de deal was afgeketst. Het was onbegrijpelijk."

"Ik stormde richting het kantoor van de clubleiding van Nice en ik wilde weten wat er was gebeurd. Daarna explodeerde ik. De muren trilden, zoveel kan ik zeggen. Ik kreeg niets te horen, zelfs niet toen ze me in de ogen keken. Het was duidelijk dat er iets heeft plaatsgevonden. Ze beloofden me het een, maar ze kwamen die belofte niet na", treurt Seri. Volgens Le10Sport mag de middenvelder van Nice echter alsnog hopen op een doorbraak, want Barcelona zou overwegen zich toch weer met een bod te melden. Zelf denkt Seri ook dat het nog goed kan komen.

"Ik ben graag optimistisch en ik denk dat er nog steeds mogelijkheden zijn. Ik hoop dat de clubs in alle stilte in gesprek kunnen gaan en tot een akkoord kunnen komen", geeft hij aan. "Ik wil graag naar een grote club, zoals Juventus, Paris Saint-Germain, Arsenal, Borussia Dortmund of Liverpool. AS Roma heeft meerdere biedingen gedaan en ik heb vaak gesproken met technisch directeur Monchi. Die transfer ging ook niet door vanwege financiële redenen. Monchi werd moe van de directie van Nice. Roma was een goede keus geweest, maar niet vergelijkbaar met Barcelona."

"Ik wil één ding duidelijk maken: ik ben niet bang om naar Barcelona te gaan. Als kind was ik al fan van deze club. Ik weet hoe groot de club is", benadrukt Seri. De Afrikaan gelooft er niets van dat zijn transfer is afgeketst door zijn optreden tegen Napoli. Het verhaal ging dat Barcelona na die wedstrijd twijfels kreeg, maar de waarheid ligt volgens Seri anders. "Zeggen ze dat? Dan wil ik degene zijn die een vraag stelt: denk je echt dat Barcelona meer dan dertig miljoen euro wil betalen voor een speler die ze niet kennen? Daar geloof ik niks van." Het contract van Seri in de Allianz Riviera loopt nog twee jaar door.