Van Hanegem: ‘Doe nu niet opeens of Keizer met die gedachte achterlijk is’

Met een 0-2 zege op VVV-Venlo wendde Ajax een diepere crisis zondag af. Marcel Keizer boekte zijn tweede competitiezege, drie dagen na de nederlaag tegen Rosenborg BK (3-2) in de laatste voorronde van de Europa League. Na die uitschakeling kreeg Keizer veel kritiek voor het inbrengen van Deyovaisio Zeefuik ten koste van Kasper Dolberg bij een 1-2 voorsprong. De trainer wilde meer defensieve zekerheid inbouwen, maar de gok pakte verkeerd uit. Willem van Hanegem neemt het maandag echter op voor de nieuwe oefenmeester.

Volgens de Kromme was de gedachte achter de wissel niet zo gek. "De 1-3 viel niet en toen besloot hij drie man in het centrum van de verdediging te posteren om de lange ballen te verwerken en als gevolg daarvan moest hij nu eenmaal een nieuwe rechtsback brengen. Nou, dat ging dus verkeerd. Maar doe nu niet opeens of Keizer met die gedachte achterlijk is", schrijft de clubicoon van Feyenoord. Hij merkt op dat Keizer minder geluk had dan Peter Bosz in de Europese campagne. "Dat heet nou een dun lijntje. Peter Bosz is voor sommige mensen een genie en Keizer dus een prutser. Wat een onzin."

Wim Kieft laat bij Ziggo Sport een ander geluid horen. De analist betwijfelt of Keizer de juiste man is voor Ajax. "Dan zeggen mensen: Keizer treft geen blaam omdat hij nieuw is, in een moeilijke situatie zit en niets aan de omstandigheden kan doen. Een trainer kan echter van hele grote invloed zijn. Als die klik er niet is... Het is wel moeilijk en gevaarlijk om dat op afstand te beoordelen", erkent Kieft. "Met Bosz was er chemie. Natuurlijk was hij wat langer bezig, coachte hij nadrukkelijk en was hij een persoonlijkheid. Dat zie ik allemaal bij Keizer niet."