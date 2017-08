‘Wanneer krijgt Huntelaar zijn vaste plek in het elftal?’

Klaas-Jan Huntelaar begon zondag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo op de reservebank, maar viel bij het begin van de tweede helft in. De aanvaller toonde andermaal aan belangrijk te kunnen zijn, want hij bereidde de openingstreffer van Donny van de Beek al koppend voor. Een deel van de ochtendkranten in Nederland pleit voor een basisplaats voor de 76-voudig international van Oranje.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat het ‘geen toeval’ meer is dat de 34-jarige Huntelaar doorslaggevend is voor Ajax en verwijst naar het doelpunt dat de spits vorige week maakte tegen FC Groningen (3-1): “En ook afgelopen donderdag in Noorwegen kwam zijn inbreng, ondanks de enorme deceptie, het spel ten goede. Dus is de vraag reëel en logisch: wanneer krijgt Huntelaar zijn vaste plek in het elftal?”

Het gaat allesbehalve eenvoudig, maar AFC Ajax komt op voorsprong in Venlo! Donny van de Beek doet het! ❌❌❌ Geplaatst door voetbalzone op zondag 27 augustus 2017

De Telegraaf stelt dat Marcel Keizer goed wisselde tegen VVV, maar dat dat misschien ook betekende dat hij het elftal niet goed had laten beginnen. “Dat de trainer weer verkeerd begon, zonder Huntelaar, zal hem door de fans en clubleiding worden vergeven.” Ook De Volkskrant kwam tot de conclusie dat de invalbeurt van Huntelaar doorslaggevend was, maar het is nog onduidelijk of de spits mag starten tegen PEC Zwolle.

De kans op een plaatsje bij de eerste elf lijkt echter wel groot, getuige de reactie van Keizer na het duel met VVV bij FOX Sports: “Het is geen toeval dat het steeds gaat lopen als Dolberg en Huntelaar samen spelen, want het zijn twee goede spelers. Het is dan aan ons om te zorgen dat het goed in het spel past. Het is heel duidelijk: Kasper is eerste spits, Klaas is tweede spits. Klaas maakt alleen een dusdanige indruk dat we een positie voor hem proberen te creëren.”