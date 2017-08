‘Hake na drie wedstrijden al onder druk; spelers spreken met Van Halst’

Na drie wedstrijden staat René Hake al 'flink' onder druk. Volgens De Telegraaf leven er zowel binnen de spelersgroep als de begeleidingsstaf van FC Twente twijfels over de trainer, die de club vorig seizoen nog naar een knappe zevende plek loodste. Voorlopig zou Hake het voordeel van de twijfel krijgen van de clubleiding.

Nooit eerder begon Twente met drie opeenvolgende nederlagen aan een nieuw seizoen. Het zwakke spel van zaterdag tegen PEC Zwolle (2-0) biedt eveneens weinig reden tot optimisme, nadat Twente eerder al verloor van VVV-Venlo en Feyenoord. Er zou al een gesprek hebben plaatsgevonden tussen technisch directeur Jan van Halst en een afvaardiging van de spelersgroep. Daarin kwam onder meer het functioneren van Hake ter sprake.

Twente lijkt de ontwikkelingen nog even af te wachten en houdt voorlopig vast aan Hake. De club zet in de laatste dagen van de transfermarkt in op versterking van de selectie. De bedoeling is dat er sowieso nog een centrumverdediger bijkomt; Thomas Lam is daarvoor een belangrijke kandidaat. De ex-speler van AZ en PEC Zwolle is bij Nottingham Forest op een zijspoor geraakt.

Hake staat sinds augustus 2015 aan het roer bij Twente. Hij fungeerde pas kort als assistent-trainer van Alfred Schreuder, voordat Hake het roer overnam na het ontslag van de hoofdtrainer. In het eerste seizoen met Hake voor de spelersgroep eindigde Twente met drie minpunten als twaalfde. Het seizoen daarop werd men zesde. Van zijn 67 wedstrijden in de Eredivisie won Hake er 24 en verloor hij er 28; de overige 15 eindigden in een gelijkspel.