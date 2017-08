‘PSV ziet niets in Krul en hanteert vraagprijs van 9,5 miljoen euro’

In een poging om Jeroen Zoet te contracteren, heeft Newcastle United voorgesteld om Tim Krul in de transfer te betrekken, zo meldt het Algemeen Dagblad. PSV heeft echter laten weten daar niets in te zien en hanteert een vraagprijs van negenenhalf miljoen euro voor de 26-jarige Zoet.

Crystal Palace, Watford, Benfica en dus Newcastle hebben interesse getoond, maar kwamen allen niet in de buurt van de vraagprijs die PSV hanteert. “Vier, vijf en misschien wel zes miljoen euro wilde een enkele club voor hem nog betalen. Maar bijna tien miljoen euro? Kansloos was het en dat lijkt het drie dagen voor het verstrijken van de transfertermijn nog steeds”, schrijft het Eindhovens Dagblad op zijn beurt.

Zoet beklaagde zich zondag na het duel met Roda JC Kerkrade (2-0 winst) over de houding van de club waarbij hij nog tot medio 2019 vastligt: “Er zijn afspraken met PSV gemaakt en tot nu toe... Hoe moet ik het netjes zeggen? Het wordt helaas een beetje geblokkeerd. Ik heb ambitie en dat weet iedereen. Maar zolang ik speler van PSV ben, zet ik me in voor PSV.”