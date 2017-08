‘Nigel de Jong wil best naar Ajax, maar niemand doet wat’

Nigel de Jong is met Ajax in gesprek over een terugkeer en Rodger Linse was zondag al aanwezig bij de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De zaakwaarnemer van de middenvelder bevestigt tegenover De Volkskrant dat zijn cliënt openstaat voor een nieuwe samenwerking met de Amsterdammers.

“Hij wil best naar Ajax, maar niemand doet wat”, zo wordt Linse geciteerd. Hij is in ieder geval overtuigd van de meerwaarde die de 32-jarige De Jong kan hebben voor het team van trainer Marcel Keizer: “Denk je dat Ajax met Nigel de Jong die wedstrijd tegen OGC Nice had weggegeven? En tegen Rosenborg BK?”

De Jong, 81-voudig international van het Nederlands elftal, staat nog tot de rest van het seizoen onder contract bij Galatasaray, maar komt niet in de plannen van trainer Igor Tudor voor en is ook niet ingeschreven voor het seizoen in de Süper Lig. Galatasaray heeft de afgelopen weken geprobeerd om het contract te ontbinden.

De Jong verdient tweeënhalf miljoen euro per jaar en is tot dusverre niet akkoord gegaan met de voorgestelde vertrekregelingen van Galatasaray. De Jong werd opgeleid bij Ajax en speelde er 133 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 4 assists. Met Ajax won De Jong de landstitel en de Johan Cruijff Schaal.