‘Heeft AS Monaco wel echt een bod uitgebracht op Dolberg?’

Ajax sloeg woensdag een bod van ruim vijftig miljoen euro af op Kasper Dolberg, zo meldde De Telegraaf, maar Pierre van Hooijdonk vraagt zich af of de Monegasken daadwerkelijk een voorstel hebben ingediend in de Johan Cruijff ArenA. De oud-spits plaatste er bij Studio Voetbal zijn vraagtekens bij.

“Is er wel echt een bod? Of is het een broodje-aapverhaal? Het komt Ajax wel heel goed uit om dit nu in de wereld te brengen. En ik heb nog niemand gehoord die de belangstelling bevestigd heeft”, aldus Van Hooijdonk. Monaco zou in de negentienjarige Dolberg een geschikte opvolger zien voor Kylian Mbappé, die op het punt staat om op huurbasis naar Paris Saint-Germain te gaan, met een optie tot koop van naar verluidt 180 miljoen euro.

Dolberg liet na het met 0-2 gewonnen duel met VVV-Venlo weten dat het ‘niet in de planning’ ligt om te vertrekken en trainer Marcel Keizer vertelde dat hij ervan uitgaat dat hij ook de rest van het seizoen over het talent kan beschikken: “Ik denk dat hij blijft. Dat proef ik uit onze gesprekken, hij voelt zich goed bij de club. En is hij is nog hartstikke jong.” Jack van Gelder verzekerde in de avond bij Ziggo Sport overigens te weten dat Monaco een tweede bod gaat uitbrengen, maar het is onduidelijk hoeveel men nu zou willen bieden.

De drievoudig international van Denemarken sloot met ingang van het seizoen 2015/16 aan bij Ajax en maakte in juli vorig jaar, in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen PAOK Saloniki, zijn officiële debuut in het eerste elftal. Sindsdien ging het hard met Dolberg, want hij staat inmiddels op 23 treffers en 8 assists in 55 optredens voor de Amsterdammers.