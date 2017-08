‘PSV incasseert zes miljoen euro exclusief bonussen’

Luuk de Jong heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV waarschijnlijk gespeeld. Het Algemeen Dagblad meldt dat de aanvaller ‘normaal gesproken’ een dezer dagen de overstap maakt naar Girondins Bordeaux daar de clubs in onderhandeling zijn over een transfersom.

De krant schrijft dat de club van trainer Phillip Cocu een transfersom zal ontvangen van ongeveer zes miljoen euro. Dat bedrag zal door variabelen nog op kunnen lopen. PSV hanteerde aanvankelijk een vraagprijs van acht miljoen, maar lijkt dus met minder genoegen te zullen nemen.

De 27-jarige De Jong komt uit de jeugdopleiding van De Graafschap en speelde vervolgens voor FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United en dus PSV. Hij ligt nog tot medio 2020 vast in het Philips Stadion, maar gaat die tijd dus niet uitzitten. In dienst van PSV kwam De Jong tot 67 doelpunten en 36 assists in 131 officiële wedstrijden.

“Op dit moment speel ik bij PSV en is er nog geen nieuws. Er zijn zoveel dingen aan de hand. Mijn wens is om weer lekker te gaan voetballen. Op dit moment moet ik het doen met de minuten die ik krijg. Dat is nu bij PSV en wie weet wat de toekomst brengt. Het is afwachten”, vertelde De Jong zondag na de 2-0 overwinning op Roda JC Kerkrade. Hij zou zelf al persoonlijk rond zijn met Bordeaux en wacht enkel dus nog op de clubs.