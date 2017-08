Liverpool heeft zestig miljoen over voor Fransman

Unai Emery heeft Lucas Moura laten weten dat hij waarschijnlijk niet veel zal spelen. De Braziliaan gaat daarom waarschijnlijk vertrekken en komt misschien wel bij AS Monaco terecht. (Le Parisien)

De Premier League-club overweegt een bod van een kleine zestig miljoen euro uit te brengen op de linksbuiten van AS Monaco.

(The Telegraph)

Olympiacos heeft een bod van vijftien miljoen euro afgeslagen. Het voorstel van Stade Rennes was afkomstig voor centrale verdediger Panagiotis Retsos. (RMC)