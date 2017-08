Zwarte dag voor Arsenal: ‘Het spijt me als ik het probleem ben’

Arsenal werd zondagavond van het kastje naar de muur gestuurd tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Liverpool (4-0). De Londenaren losten voor het eerst in bijna drie jaar geen enkel schot tussen de palen en Mesut Özil en Arsène Wenger zochten na afloop dan ook naar verklaringen.

“Neem het ons kwalijk, schreeuw naar ons en bekritiseer ons, maar ik ben ook teleurgesteld over de wedstrijd van vandaag”, schrijft Özil op zijn Instagram-pagina. “We wilden een goed resultaat behalen, maar we waren gewoon niet goed genoeg en Liverpool verdiende het om te winnen. Het spijt mij vooral voorde fans die zijn meegereisd naar Liverpool, maar we zullen er alles aan doen om het in de volgende wedstrijd beter te doen”, aldus de Duitser.

“Het resultaat is de consequentie van ons geleverde veldspel”, concludeerde Wenger voor de camera van Sky Sports. “Het was gewoon niet goed genoeg. We werden op fysiek vlak continu afgetroefd en uiteindelijk maakten we het hen nog makkelijker toen wij onnodige fouten gingen maken.” Arsenal heeft inmiddels acht goals tegen gekregen in drie wedstrijden en dat baart Wenger logischerwijs zorgen.

“Mentaal was het zwaar. Dit was een heel teleurstellend optreden, het was desastreus. Maar het is niet goed om té emotioneel te worden na een wedstrijd. Er zijn namelijk redenen waarom dit is gebeurd en die moeten we analyseren. We hebben het de afgelopen tijd wel goed gedaan in de grote wedstrijden en dat maakt het resultaat van vandaag alleen nog maar erger”, vervolgde de Fransman.

“De consequentie is dat het vertrouwen omlaag gaat. Iedereen moet blijven geloven en gefocust blijven. Als sommige mensen stellen dat ik het probleem ben, dan spijt het me dat ik het probleem ben. Maar we willen dat de fans ons ondersteunen, zelfs als we verliezen. Het enige wat we kunnen doen is terugvechten en de volgende keer beter voor de dag komen”, zo besloot de manager van de huidige nummer zestien van de Premier League.