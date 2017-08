Fantasy Football round-up #3: Bloedstollende strijd om eerste prijs beslist

De derde speelronde van de Eredivisie zit erop. Vlak voor de interlandperiode is de strijd om de eerste maandprijs in de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) beslecht! Manager GWMD sluit de maand augustus als koploper af met één voorsprong op Stamper en wint daarmee een voetbalreis! Hij zal spoedig gecontacteerd worden. Iedereen die nu een account maakt, doet uiteraard mee om de volgende maandprijs.

Team van de Week

Slechts één van de drie aanvallers die scoort, en toch het Team van de Week hebben: dat komt maar zelden voor. Bralona deed het, want zijn elftal zat verder vol bepalende spelers van het afgelopen weekend. Aanvoerder Jens Toornstra is met 28 punten de absolute blikvanger; hij maakte twee doelpunten tegen Willem II (5-0). Morten Thorsby verraste door opnieuw tweemaal te scoren, terwijl ook Donny van de Beek en Hirving Lozano belangrijk waren voor hun ploeg. Wout Weghorst gidste AZ langs Vitesse en ook de defensie springt in het oog, met onder meer assistgevers Eric Botteghin en Ridgeciano Haps.

Het beste team van de derde speelronde.

De beste spelers

Morten Thorsby scoorde voor dit seizoen slechts 1 keer in 67 duels, maar blijkt deze jaargan geen goalgetter. Na zijn dubbelslag tegen zijn dubbelslag tegen ADO Den Haag (1-2) staat de Noor bovenaan het klassement. Een opvallende nieuwkomer in de top tien is Bram van Polen, die tegen FC Twente (2-0) een assist gaf, een doelpunt maakte en de nul hield.

De spelers met de meeste punten tot dusver.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number 1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!