Asensio staat op en behoedt Real Madrid voor nederlaag

Real Madrid heeft zondagavond twee punten laten liggen. De Koninklijke kwam op eigen veld niet verder dan 2-2 tegen Valencia, maar is nu wel de eerste ploeg uit een traditionele topcompetitie die zeventig officiële wedstrijden achter elkaar heeft gescoord. Dat is in de historie van het voetbal nog nooit eerder gepresteerd.

Het record zal vanwege het puntverlies niet worden gevierd, maar het doelpunt waarmee Real zichzelf in de boeken schoot, was wel bijzonder fraai om te zien. Marco Asensio kreeg de bal na tien minuten zomaar in de voeten gespeeld door een tegenstander, dribbelde, vond de ruimte voor het schot en krulde de bal met zijn linker in de hoek: 1-0. Asensio heeft dit seizoen nu meer doelpunten van buiten het strafschopgebied gemaakt dan iedere andere speler uit LaLiga en voor die drie treffers had de linkspoot slechts zes doelpogingen nodig.

Real leek door de 1-0 in de tiende minuut een makkelijke avond tegemoet te gaan, maar acht minuten later werd het alweer gelijk: Carlos Soler schoof binnen na een fraaie aanval en dito voorzet van Toni Lato. Onder anderen Marcelo en Karim Benzema kregen in het vervolg kansen om Real weer op voorsprong te schieten, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Trainer Zinédine Zidane voerde in de rust één wissel door: Isco stond zijn plaats af aan Mateo Kovacic. Hij zag dat Real ook na de pauze het meeste balbezit had.

De Koninklijke had echter moeite om de georganiseerd spelende bezoekers kapot te spelen. Een schotje van Asensio dwarrelde naast en ook Gareth Bale (kopbal) en Luka Modric (schot) slaagden er niet in om de 2-1 op het scorebord te krijgen. Aan de andere kant kopte Simone Zaza over en redde Keylor Navas op een vrije trap van Dani Parejo. Na 77 minuten moest de doelman echter alsnog capituleren: Geoffrey Kondogbia schoot na een counter raak nadat Rodrigo de bal had teruggelegd. Real knokte zich via een vrije trap van Asensio terug tot 2-2 en doordat Karim Benzema vervolgens een grote kans miste en tevens de paal raakte, bleef het daar ook bij.