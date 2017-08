‘Nigel de Jong sprak al twee keer met Ajax over terugkeer’

Nigel de Jong keert mogelijk terug bij Ajax. De Telegraaf meldt dat de 32-jarige middenvelder inmiddels twee keer contact heeft gehad met de leiding van de Amsterdammers en dat hij zelf openstaat voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.

De Jong, 81-voudig international van het Nederlands elftal, staat nog tot de rest van het seizoen onder contract bij Galatasaray, maar komt niet in de plannen van trainer Igor Tudor voor en is ook niet ingeschreven voor het seizoen in de Süper Lig. Galatasaray heeft de afgelopen weken geprobeerd om het contract te ontbinden.

De Jong verdient tweeënhalf miljoen euro per jaar en is tot dusverre niet akkoord gegaan met de voorgestelde vertrekregelingen van Galatasaray. De Jong werd opgeleid bij Ajax en speelde er 133 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 4 assists. Met Ajax won De Jong de landstitel en de Johan Cruijff Schaal.