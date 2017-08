Opluchting bij Fenerbahçe na eerste zege in duel met twee rode kaarten

Aykut Koçaman heeft zichzelf wat ademruimte verschaft. De trainer van Fenerbahçe stond onder zware druk na de uitschakeling in de Europa League en twee gelijke spelen in de competitie, maar zondagavond werd dan de eerste overwinning in de Süper Lig geboekt. Gençlerbirligi werd met 1-2 verslagen.

Giuliano maakte zijn basisdebuut voor De Gele Kanaries en Robin van Persie ontbrak zoals verwacht in de selectie van de bezoekers. Bij de thuisploeg deed Elvis Manu 45 minuten mee en in de helft waarin hij op het veld stond, gebeurde er genoeg. Fenerbahçe opende na een kwart wedstrijd de score: Halil Ibrahim Pehlivan kopte de bal na een voorzet van Mathieu Valbuena per ongeluk achter zijn eigen doelman.

Fenerbahçe kon die voorsprong niet vasthouden en incasseerde de gelijkmaker via Ahmet Oguz, die een strafschop benutte. In de slotfase van het eerste bedrijf moest Gençlerbirligi met tien man verder door een rode kaart voor Tokelo Rantie en men sloot het duel met negen man af, daar Murat Duruer na 86 minuten voor de tweede keer op de bon werd geslingerd. Ozan Tufan had tussendoor met een intikker de beslissende 1-2 gemaakt.