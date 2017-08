Mertens en Suso zijn goud waard voor Napoli en Milan; wereldgoal Zielinski

Napoli en AC Milan zijn na twee speelronden nog foutloos in de Serie A. Beide partijen boekten zondagavond hun tweede overwinning, op respectievelijk Atalanta (3-1) en Cagliari (2-1). Dries Mertens maakte zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Lazio boekte tegelijkertijd een 1-2 zege op Chievo; Sergej Milinkovic-Savic kroonde zich in de voorlaatste minuut tot de matchwinner.

AC Milan - Cagliari 2-1

Patrick Cutrone scoorde tegen Universitatea Craiova, Shkendija en Crotone en voegde daar zondag dus een treffer tegen Cagliari aan toe. De negentienjarige aanvaller tikte de bal na tien minuten van dichtbij binnen, na een afgemeten voorzet van Suso. Cagliari gaf zich echter niet gewonnen en had voor rust zeker op gelijke hoogte kunnen komen: Marco Sau raakte de paal, Gianluigi Donnarumma hield Nicolo Barella van scoren af en João Pedro schreeuwde tevergeefs om een strafschop. In de tweede helft sloeg Cagliari wél toe: João Pedro schoof de bal diagonaal binnen, nadat de teleurstellend spelende Franck Kessié balverlies had geleden. I Rossoneri leken daardoor punten te verspelen, maar Suso bezorgde Milan uit een vrije trap toch nog het volle pond.

Patrick Cutrone is ??ON FIRE?? bij A.C. Milan! Zijn laatste 3 duels:

?Crotone?

?KF Shkendija?

?Cagliari? Geplaatst door voetbalzone op zondag 27 augustus 2017

Napoli - Atalanta 3-1

Napoli had de eerste wedstrijd van het seizoen omgezet in een overwinning en wilde datzelfde doen in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Atalanta. Bij de bezoekers begon Hans Hateboer in de basis, Marten de Roon zou na rust binnen de lijnen komen. De stand was toen verrassend genoeg 0-1 voor Atalanta, want na een kwartier spelen kwamen de bezoekers op voorsprong via Bryan Cristante, die scoorde op aangeven van Alejandro Gomez. Na rust stelde Napoli orde op zaken. Het was Piotr Zielinski die op fantastische wijze voor de gelijkmaker tekende, waarna Mertens na een uur voor de 2-1 zorgde. Lorenzo Insigne legde de bal met het hoofd perfect klaar voor de Belgische aanvaller, die het net vervolgens liet bollen. In de slotfase bepaalde invaller Marko Rog de eindstand op 3-1.

Dries Mertens maakt zijn eerste competitiegoal van het seizoen, maar deze van Piotr Zielinski was toch wel een stuk mooier. APPLAUS! ???? Geplaatst door voetbalzone op zondag 27 augustus 2017

Fiorentina - Sampdoria 1-2

Fiorentina moet na twee wedstrijden nog altijd wachten op de eerste punten. Zondagavond ging de club uit Florence voor de tweede keer op rij onderuit. Na 35 minuten spelen keek de thuisploeg al tegen een 0-2 achterstand aan: nadat Gianluca Caprari na een klein halfuur spelen de 0-1 had gemaakt, werd de voorsprong vlak daarna verdubbeld door Fabio Quagliarella. De ervaren aanvaller faalde niet vanaf elf meter. In de tweede helft kwam Fiorentina nog wel terug in de wedstrijd door een rake volley van Milan Badelj, maar beter dan dat werd het niet voor la Viola.

Chievo - Lazio 1-2

Lazio kende een uitstekend begin in Verona, want na elf minuten lag de bal al in het mandje. Ciro Immobile kopte bij de tweede paal ongehinderd raak uit een hoekschop. De Romeinen konden die voorsprong echter niet vasthouden: tien minuten voor de pauze hamerde Manuel Pucciarelli na een carambole van dichtbij hard binnen. Lazio probeerde er in het vervolg nog 1-2 van te maken, maar leek daar niet in te slagen. Leek, want na 89 minuten werd het alsnog 1-2: Milinkovic-Savic ontving de bal van Marco Parolo en knalde vanuit de tweede lijn raak. Stefan de Vrij deed negentig minuten mee en Ricardo Kishna zat niet in de wedstrijdselectie.