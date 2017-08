Ganso helpt Sevilla op weergaloze wijze aan eerste zege van het seizoen

Sevilla heeft zondagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij Getafe leek de ploeg van trainer Eduardo Berizzo lang op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar het was Ganso die vlak voor tijd op fraaie wijze scoorde en de drie punten veiligstelde.

Zowel Getafe als Sevilla wist in de eerste speelronde niet te winnen. Getafe kwam vorige week zondag niet langs Atletic Club (0-0), terwijl Sevilla genoegen moest nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Espanyol. Zondagavond was het de thuisploeg die met name voor rust de beste mogelijkheden kreeg. De eerste kans van de wedstrijd was voor Getafe. Jorge Molina kopte de bal op doel, maar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Sergio Rico. Niet lang daarna kwam Sevilla opnieuw goed weg toen Molina de aangever was op Amath Diedhiou, die van dichtbij over schoot.

Getafe bleef jagen op een openingsdoelpunt en was er een kleine tien minuten voor rust dicht bij. Het was wederom Molina die de kans onbenut liet. Zijn schot werd onschadelijk gemaakt door de achterhoede van de bezoekers. Na rust kroop Sevilla wat meer uit zijn schulp en werd het gevaarlijker met een aantal verse krachten in de ploeg. Het duurde uiteindelijk tot aan de 83ste minuut voordat de bezoekers het net vonden. Het was Gabriel Mercado die de voorzet afleverde, waarna Ganso met een fraaie hakbal de wedstrijd in het voordeel van Sevilla besliste.