Advocaat schrapt Aké en haalt vervanger uit Premier League

Nathan Aké doet niet mee in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De verdediger van Bournemouth deed zaterdag negentig minuten mee tegen Manchester City (1-2 verlies), maar heeft wel een blessure aan dat duel overgehouden en heeft zich derhalve afgemeld bij bondscoach Dick Advocaat. Bruno Martins Indi van Stoke City is opgeroepen als vervanger, zo meldt de KNVB.

De 22-jarige Aké blijkt te veel last te hebben van zijn enkel en moet het cruciale duel met les Bleus derhalve aan zich voorbij laten gaan. Hij speelde zaterdag zijn vijftiende officiële wedstrijd voor Bournemouth. Die club nam hem eind juni voor een recordbedrag van 22,7 miljoen euro definitief over van Chelsea.

De drie jaar oudere Martins Indi heeft 32 interlands meer dan Aké achter zijn naam staan: 34 stuks. De in Portugal geboren linkspoot ruilde FC Porto deze zomer definitief in voor Stoke en maakte dit seizoen zijn opwachting in twee Premier League-wedstrijden en één optreden in de EFL Cup. Martins Indi stond in juni tegen Ivoorkust nog in de basis bij Oranje.