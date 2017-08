‘Negenjarige Kluivert maakt droomtransfer van PSG naar Barcelona’

Shane Kluivert, de negenjarige zoon van Patrick Kluivert, gaat voetballen in de jeugdopleiding van Barcelona. Volgens El Mundo Deportivo komt het talent per direct over van Paris Saint-Germain en traint hij maandag voor het eerst mee bij zijn nieuwe club.

De jongste Kluivert verhuisde een jaar geleden met zijn ouders mee naar Parijs, toen vader Patrick technisch directeur werd bij PSG. Laatstgenoemde nam al na een jaar afscheid van de club, waarna hij met zijn vrouw Rossana naar Barcelona verhuisde. Shane Kluivert wordt nu ingeschreven bij Barça en sluit maandag aan bij de Alevín van Barcelona, het team voor spelers onder de elf jaar.

Het halfbroertje van Ajacied Justin Kluivert, die in juni nog een contract tekende bij Nike, gaat bijna dagelijks trainen bij de club waar zijn vader tussen 1998 en 2004 liefst 120 doelpunten maakte in 255 wedstrijden. Shane komt in de jeugdopleiding van de Catalanen nog een andere Nederlandse speler tegen. Ook de dertienjarige Xavi Simons, zoon van oud-voetballer Regilio Simons, mag zich speler van Barcelona noemen.