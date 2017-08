‘AS Monaco slaat toe en haalt aanvaller op bij Internazionale’

Stevan Jovetic vervolgt zijn loopbaan bij AS Monaco. L’Équipe meldt zondagavond dat de aanvaller bij de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille op de tribune zit en dat hij op het punt staat om te tekenen in het Stade Louis II.

De 27-jarige Jovetic heeft bij Internazionale nog een contract voor twee seizoenen, maar komt er niet in de plannen van Luciano Spalletti voor. De trainer had de Montenegrijn niet nodig in de competitiewedstrijden tegen Fiorentina (3-0 winst) en AS Roma (1-3 winst). Jovetic wordt bij Monaco gezien als de opvolger van de naar Marseille vertrokken Valère Germain.

Jovetic begon zijn loopbaan bij Partizan Belgrado en kwam daarna uit voor Fiorentina, Manchester City, Internazionale en Sevilla. Hij hoopte dat hij dit seizoen bij de club uit Andalusië kon blijven, maar de optie tot koop werd niet gelicht. Jovetic kwam in dienst van Inter tot dusverre tot 7 doelpunten en 4 assists in 33 officiële wedstrijden.