Dost grijpt koppositie met Sporting na schitterende vrije trap

Sporting Portugal is in eeder geval voor even de koploper van de Liga NOS. De club uit Lissabon was zondagavond met 2-1 te sterk voor Estoril en heeft nu twaalf punten in vier speelronden. FC Porto kan later op de avond langszij komen; die ploeg neemt het op tegen Sporting Braga.

Sporting kwam goed uit de startblokken, want na vier minuten stond de 1-0 al op het scorebord: Marcos Acuna stoomde vanaf de linkerkant op en gaf een strakke, lage voorzet in het vijandelijke strafschopgebied, waarna Gelson Martins de bal hard kon binnenglijden. Zeven minuten later verdubbelde Bruno Fernandes op beeldschone wijze de marge: de jonge middenvelder krulde vanaf dertig meter een vrije trap op magistrale wijze in de linkerbovenhoek van het net.

De ruim 45.000 toeschouwers in het Estádio José Alvalade moesten na rust lang wachten op de doelpunten. Sporting creëerde ook niet veel meer: Bruno César kreeg de bal net niet bij Bas Dost en Gelson Martins mikte twintig minuten voor tijd naast. Dost leek er in de blessuretijd toch nog 3-1 van te maken, nadat Lucas Evangelista de eer voor Estoril had gered, maar de Nederlander werd teruggefloten. Linksachter Marvin Zeegelaar zat niet in de wedstrijdselectie.