‘Op dit moment kiest de bondscoach voor anderen, ik val er helaas buiten’

Sergio Padt vervulde zondag een heldenrol door vele schoten van FC Utrecht te pareren en zodoende de winst voor FC Groningen veilig te stellen (2-1). De 27-jarige doelman is echter niet geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije en dat vindt de sluitpost van de noorderlingen teleurstellend.

Padt is echter nog wel in beeld bij Advocaat, zo zegt de keeper in gesprek met de NOS: "Ik heb wat opdrachten meegekregen en gehoord wat ik moet verbeteren", aldus Padt na afloop van het duel in het Noordlease stadion. "Op dit moment kiest de bondscoach voor anderen (Jasper Cillessen, Maarten Stekelenburg en Jeroen Zoet, red.). Ik val er helaas buiten."

Padt wil Oranje 'enorm veel succes' wensen voor de cruciale duels met Frankrijk en Bulgarije: "Dit keer mag ik er helaas niet bij zijn. Ik zal hard moeten werken om er weer bij te komen. Dat is mijn doel en daar moet ik hard voor trainen. Ik ben netjes gebeld en heb uitleg gekregen. Ze kiezen op dit moment voor anderen. Dat is jammer, maar we gaan verder. Ik heb vandaag een goed antwoord gegeven."