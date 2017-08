PSG neemt Mbappé op huurbasis over van AS Monaco

Kylian Mbappé is speler van Paris Saint-Germain. De club uit de Franse hoofdstad neemt de aanvaller op huurbasis over van AS Monaco en heeft een optie tot koop bedongen om hem vervolgens voor vier jaar vast te leggen. De koopoptie bedraagt naar verluidt 135 miljoen euro en dat bedrag zou op kunnen lopen tot 180 miljoen, maar dat wordt door de clubs niet bevestigd.

De achttienjarige Mbappé werd maandenlang in verband gebracht met een transfer. Onder meer Real Madrid toonde serieuze interesse, maar het is PSG dat er dus met de handtekening van de viervoudig international vandoor is gegaan. Mbappé is na Neymar, Yuri Berchiche en Dani Alves de vierde zomeraanwinst voor het team van trainer Unai Emery, dat het seizoen is begonnen met vier overwinningen in de eerste vier speelronden van de Ligue 1.

Mbappé diende op 2 augustus een transferverzoek in bij Monaco en deed niet mee in de eerste drie competitieduels met Toulouse, Dijon en Metz. Hij behoorde zondagavond wel tot de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille, maar kwam niet in actie. De clubs bereikten in de avond een akkoord en Mbappé kwam maandag zonder problemen door de medische keuring in het Parc des Princes.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Aug 2017 om 10:34 PDT

Mbappé sloot zich op twaalfjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Monaco. Hij kwam over van INF Clairefontaine en maakte in december 2015 zijn debuut in het eerste elftal. Mbappé kwam in totaal tot 27 doelpunten en 16 assists in 60 officiële wedstrijden en werd vorig seizoen met Monaco kampioen van de Ligue 1. Hij werd tevens verkozen tot Talent van het Jaar in de Ligue 1 en werd opgenomen in het Elftal van het Jaar van zowel de Ligue 1 als de Champions League.

"Het maakt me enorm gelukkig en trots om bij PSG te tekenen", zegt Mbappé in een eerste reactie. "Voor jongeren uit de regio van Parijs is het vaak een droom om het rood-blauwe tenue te mogen dragen. Ik kijk uit naar de unieke sfeer in het Parc des Princes. Ik ben beland bij een van de meest ambitieuze clubs van Europa. Samen met mijn nieuwe teamgenoten wil ik mijn ontwikkeling voortzetten en de grote doelen van deze club bereiken."