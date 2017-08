Cocu teleurgesteld na zege: ‘Te veel spelers op zoek naar eigen succes’

PSV liet zondag de kans liggen om als koploper de interlandperiode in te gaan. De ploeg van trainer Phillip Cocu won weliswaar met 2-0, de spelers verlieten het veld onder begeleiding van een fluitconcert. Want wanneer de huidige nummer twee van de Eredivisie zorgvuldiger was omgesprongen met de kansen die het kreeg, was een monsterscore reëel geweest.

De doelpunten werden zondag gemaakt door Jürgen Locadia en Hirving Lozano. Beide aanvallers kregen voldoende mogelijkheden op meer. "De eerste helft was heel goed, met veel kansen. Dan zit je eigenlijk met een kater in de kleedkamer omdat het niet 3-0, 4-0 is”, zei Cocu na afloop in gesprek met de NOS. “Het begin van de tweede helft was nog aardig. Toen heb ik besloten om te gaan wisselen, omdat te veel spelers uit de organisatie liepen en op zoek waren naar eigen succes. Dan scoor je juist niet. Het werd ook niet beter. Daar ben ik wel teleurgesteld over.”

Luuk de Jong moest het doen met een invalbeurt en kwam niet tot scoren. Mogelijk speelde hij zondag zijn laatste wedstrijd voor PSV. Girondins Bordeaux heeft serieuze interesse en wellicht wordt de transfer volgende week afgerond. De Jong kon er niet veel over zeggen: "Op dit moment speel ik bij PSV en is er nog geen nieuws. Er zijn zoveel dingen aan de hand. Mijn wens is om weer lekker te gaan voetballen. Op dit moment moet ik het doen met de minuten die ik krijg. Dat is nu bij PSV en wie weet wat de toekomst brengt. Het is afwachten.”