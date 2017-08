Henry woest na afgang: ‘Waar is het vechten? Waar is het terug rennen?’

Arsenal werd zondagavond afgedroogd door Liverpool en werd met een 4-0 nederlaag huiswaarts gestuurd. De ploeg van Arsène Wenger had niets in te brengen op Anfield en dat doet pijn bij de fans van the Gunners. Ook clubicoon Thierry Henry kon zijn ogen niet geloven toen hij zag hoe Arsenal voor de dag kwam en vier doelpunten om de oren kreeg.

"Ik heb deze film eerder gezien. De manier waarop Arsenal de wedstrijd verliest is tekenend", begint de Fransman tegenover Sky Sports. "Je kan verliezen op Anfield, dat kan gebeuren. Maar het is altijd op de manier waarop… We hebben het altijd over verlangen, we hebben het altijd over toewijding. We hebben het altijd over Arsenal en de flair, de flair, de flair…"

Arsenal wordt GESLACHT! 😳 Geplaatst door voetbalzone op zondag 27 augustus 2017

"Ik ga even terug naar mijn komst bij Arsenal; toen was het team competitief en kon het vechten", vervolgt Henry. "Maar toen kocht Arsène flair players. Waar is het vechten? Waar is het bikkelen? Waar is het terug rennen bij balverlies? Waar is het winnen van persoonlijke duels? Dáár moeten we het altijd over hebben. Het is gewoon onacceptabel wat er vandaag is gebeurd."

Alexis Sánchez maakte zijn rentree bij Arsenal, maar kon een fiasco niet voorkomen. De Chileen werd na een uur gewisseld en het viel Gary Neville, commentator bij Sky Sports, op dat Sánchez op de bank van the Gunners grijnsde. "Ik betwijfel of hij weet dat de camera op hem gericht is. Ik zou niet weten waar hij om moet lachen." De oud-verdediger zei dat de aanvaller een voorbeeld moest nemen aan het Arsenal-publiek, dat teleurgesteld in beeld kwam: "Zo moet hij ook kijken!"