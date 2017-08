Imponerende De Jong beklaagt zich: ‘Echt een dramatisch veld’

Ajax speelde zondag een povere wedstrijd tegen VVV-Venlo, maar won wel met 0-2 en Frenkie de Jong kon zich onderscheiden. De middenvelder speelde sterk, strooide met passes en verliet na tachtig minuten moegestreden het veld. De twintigjarige De Jong werd vervangen door de Oostenrijkse debutant Maximilian Wöber.

De Jong erkent voor de camera van AT5 dat Ajax een ‘heel moeizame’ eerste helft speelde. Het tempo lag te laag en het veld hielp ook niet mee, aldus De Jong: “Echt een dramatisch veld. De bal gaat niet snel, over lange afstand passen remt de bal alleen maar af, je voeten doen pijn…”

Ajax speelde in de ogen van De Jong te weinig creatief en kwam daardoor nauwelijks tot serieuze kansen. In de tweede helft namen de Amsterdammers toch nog afstand van VVV: Donny van de Beek scoorde op aangeven van Klaas-Jan Huntelaar en David Neres bepaalde de eindstand in De Koel op 0-2.