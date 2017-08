Van de Beek: ‘Het beste zou zijn als alle velden van gras waren’

Ajax wist zondag met 0-2 te winnen van VVV-Venlo en spoelde zodoende de Europese kater enigszins van zich af. De openingstreffer werd gemaakt door Donny van de Beek, die de laatste weken wel vaker trefzeker is voor de Amsterdammers. De jongeling erkent dat het een vereiste was om na de uitschakeling in Europa te winnen in De Koel.

"Vandaag telde maar één ding en dat was winnen", reageert de twintigjarige middenvelder bij FOX Sports. "Die tik van donderdag hakt er in voor iedereen. We moeten nu vol voor de beker en de landstitel gaan." Ajax kan met drie punten en een goed gevoel huiswaarts keren, maar de Ajacieden, onder wie Klaas-Jan Huntelaar, waren allerminst te spreken over het kunstgras in Venlo.

Ook Van de Beek hekelt het veld in De Koel: “Veel liever gewoon gras, het beste zou zijn als alle velden van gras waren. Nu stuitert de bal iets meer op, maar wij hebben daar niet veel over te zeggen." Ook ging het talent kort in op zijn selectie voor het Nederlands elftal: "Het is bijzonder, zo voor de eerste keer. Ik kijk er heel erg naar uit, het is een mooie ervaring. Ik laat het gewoon op mij af komen en er zullen genoeg mensen zijn die mij helpen."