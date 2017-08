Oppermachtig Liverpool boekt verpletterende zege op Arsenal

Liverpool heeft de eerste kraker in de Premier League in winst omgezet. The Reds hadden zondagavond zeer weinig te duchten van Arsenal en boekten wederom een gemakkelijke thuiszege: 4-0. Tottenham Hotspur had veel moeite met Burnley. In de tweede helft verzorgde Dele Alli de openingstreffer, maar recordaankoop Chris Wood zorgde in extremis voor puntenverlies voor the Spurs: 1-1.

Liverpool - Arsenal 4-0

Danny Welbeck had in de beginfase de beste kans, maar het schot van de Engelsman scheerde net over het doel heen. Vervolgens was het Liverpool dat domineerde en Roberto Firmino produceerde na een kwartier spelen de openingstreffer: rechtsachter Joe Gomez kon zonder enige druk van de tegenstander voorzetten en de inlopende Braziliaan kon eenvoudig het leer achter Petr Cech koppen.

Georginio Wijnaldum ▶️ Aaron Ramsey! 🔥🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op zondag 27 augustus 2017

Zowel Liverpool als Arsenal creëerde daarna enkele mogelijkheden, maar het was de thuisploeg die de bovenliggende partij was en vlak voor het rustsignaal wederom doel trof. Sadio Mané verzilverde een counter van Liverpool door vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten. Na dramatisch verdedigen bij the Gunners maakte Mohamed Salah er 3-0 van en Daniel Sturridge zorgde voor het slotakkoord: 4-0.

Tottenham Hotspur – Burnley 1-1

Tottenham leed wederom puntenverlies op Wembley. Waar het team van Mauricio Pochettino vorige week thuis verloor van Chelsea (1-2), daar bleken the Clarets ook een lastige kluif voor de Londenaren. Tottenham domineerde grote delen van de partij, maar kon het overwicht lange tijd niet in een voorsprong omzetten. Met name Harry Kane loste veel schoten op doel, maar telkens kraakte een verdediger de knallen van de Engelsman.

Na rust maakte Alli de verdiende 1-0 door een slecht verwerkte hoekschop te promoveren tot doelpunt. Tottenham bleef vervolgens domineren, met mogelijkheden voor Alli, Kane en Christian Eriksen, maar de thuisploeg kon maar niet tot scoren komen. Aan de andere kant van het veld maakte Hugo Lloris enkele mooie reddingen, maar de Fransman kon niet voorkomen dat Wood in blessuretijd de gelijkmaker binnen schoot.