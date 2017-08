Padt vervult heldenrol bij krappe zege FC Groningen op FC Utrecht

FC Groningen heeft zondagmiddag geheel tegen de verhoudingen in gewonnen van FC Utrecht. De ploeg van Erik ten Hag creëerde zeer veel kansen, maar het waren de noorderlingen die aan het langste eind trokken, mede door een uitblinkende Sergio Padt. Utrecht was over de hele wedstrijd de betere partij, maar Groningen bleek effectiever: 2-1.

FC Utrecht was in de eerste helft verreweg de betere, maar het was de Trots van het Noorden die tweemaal scoorde. Het thuispubliek kon al na acht minuten juichen, nadat Django Warmerdam een knappe solo produceerde en tussen vijf tegenstanders droog de 1-0 binnenschoot. Daarna kregen de bezoekers kans op kans, maar Padt bleek een sta-in-de-weg voor de Domstedelingen, waarbij Dario Dumic en Willem Janssen ook nog eens de paal troffen.

Waar Utrecht domineerde en kansen verzuimde, daar verdubbelde Jesper Drost vijf minuten voor de pauze de voorsprong. Een goede aanval zorgde ervoor dat de middenvelder opeens alleen voor David Jensen stond. Drost bleef koel en schoof het leer rustig achter de Deense doelman. Na de onderbreking ging Utrecht verder met domineren, wat leidde tot gemiste kansen voor onder anderen Jean-Christophe Bahebeck en Zakaria Labyad.

Juninho Bacuna kon na een uur spelen het duel beslissen, maar hij strafte de gemiste kansen van Utrecht niet af en trof het aluminium. Bahebeck bracht vervolgens leven in de brouwerij door van dichtbij de aansluitingstreffer voor zijn rekening te nemen. Daarna moest Padt wederom kordaat optreden bij pogingen van Labyad, Dumic en Cyriel Dessers. Het slotoffensief van de bezoekers sorteerde echter geen effect, waardoor Groningen de eerste competitiezege binnen heeft.