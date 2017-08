PSV vergeet aan doelsaldo te werken tegen Roda JC

PSV heeft ook de derde competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. Voor eigen publiek was de ploeg van trainer Phillip Cocu veel te sterk voor Roda JC en kende het een relatief eenvoudige middag. Het krachtsverschil binnen de lijnen kon niet vertaald worden naar een grote uitslag, want Roda werd ‘slechts’ met een 2-0 nederlaag terug naar Kerkrade gestuurd.

Het duurde niet lang voordat het Eindhovense publiek kon juichen. Er waren pas acht minuten gespeeld toen Jürgen Locadia de score opende. De spits werd de diepte ingestuurd door Marco van Ginkel en rondde met een harde knal af: 1-0. De voorsprong was verdiend, want het was PSV dat vanaf de eerste minuut op zoek ging naar het doelpunt. De thuisploeg nam geen genoegen met de krappe voorsprong en ging op jacht naar een tweede treffer. Deze viel in de 24ste minuut. Het was Joshua Brenet, de vervanger van de geblesseerde Santiago Arias, die vanaf rechts een voorzet afleverde op Locadia. Hidde Jurjus bracht knap redding, maar hij was kansloos toen Hirving Lozano van dichtbij de 2-0 tegen de touwen werkte.

PSV was zondagmiddag heer en meester in Eindhoven en in het Philips Stadion ging men logischerwijs uit van een grote uitslag. Kansen waren er genoeg, maar Jurjus, gehuurd van PSV, bleek een sta-in-de-weg. Grote mogelijkheden waren er voor Locadia en Lozano, maar de aanvallers wisten het net niet te laten bollen. Ook in de tweede helft, nadat er in de rust afscheid werd genomen van de vertrokken Jetro Willems, Andrès Guardado en Héctor Moreno, wist PSV de score niet verder uit te breiden.

Omdat het team van Cocu weigerde het duel definitief te beslissen, besloot Roda er een schepje bovenop te doen in kwam het na rust voor even wat beter in de wedstrijd. Zoet kwam echter amper in de problemen wist zijn doel schoon te houden. In de slotfase kreeg PSV nog een aantal kansen, maar Locadia en invaller Luuk de Jong kwamen niet meer tot scoren. Samen met Feyenoord is PSV de enige club die tot dusver de eerste competitiewedstrijden winnend heeft afgesloten. De Rotterdammers gaan de interlandperiode echter in als koploper door een iets beter doelsaldo.