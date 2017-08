‘Bosz heeft opvolger van Dembélé te pakken na bod van 25 miljoen’

Borussia Dortmund lijkt de opvolger voor Ousmane Dembélé te pakken te hebben. De hoofdredacteur van het doorgaans betrouwbare magazine Futbol, Artem Frankov, claimt dat de aanvaller naar Duitsland is gevlogen om de persoonlijke voorwaarden uit te onderhandelen met directeur Hans-Joachim Watzke.

Als de 27-jarige rechtsbuiten eruit komt met die Borussen, dan lijkt niets een transfer meer in de weg te kunnen staan. De clubs zouden immers ook al akkoord zijn over een transfersom van 25 miljoen euro. Dortmund bood aanvankelijk 22 miljoen, maar lijkt nu toch te hebben ingestemd met een bedrag dat drie miljoen hoger ligt.

De in Sint-Petersburg geboren Yarmolenko, 69-voudig international van Oekraïne, speelde enkel nog voor Dynamo Kiev en maakte voor die club 137 doelpunten in 339 officiële wedstrijden. Hij ligt nog tot medio 2020 vast, maar de voorzitter van de Oekraïeners heeft meermaals laten weten dat hij bereid is om de smaakmaker bij een goed bod te laten gaan.

Yarmolenko was vorig jaar al dicht bij een transfer. Everton bracht op de laatste dag van de window een bod uit, maar dat werd afgeslagen. “Het arriveerde zo laat dat we geen tijd meer hadden om de contracten op te maken. Je moet dit soort onderhandelingen wel fatsoenlijk kunnen voeren, ook omdat Yarmolenko een van de beste spelers van ons land is. Als we Yarmolenko hadden verkocht, hadden we ook geen tijd meer om een vervanger te halen”, zei voorzitter Igor Surkis toen in gesprek met 1927Kiev.