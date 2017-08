Lyon weigert bod van acht miljoen van Barcelona

Internazionale is bereid mee te werken aan een vertrek van Stevan Jovetic. De Italiaanse grootmacht ziet de aanvaller graag naar Newcastle United trekken in plaats van naar Sevilla. (Daily Mirror)

Mocht Vincent Janssen besluiten Tottenham Hotspur te verlaten, dan zal de Londense club zich melden bij Liverpool. Divock Origi moet dan als back-up van Harry Kane gaan fungeren. (The Sun)