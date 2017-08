Keizer: ‘Ik denk niet dat er nog nieuwe spelers bij gaan komen’

Ajax won zondagmiddag met 0-2 van VVV-Venlo en na afloop was Marcel Keizer content met het resultaat. De trainer van de Amsterdammers gaf echter tevens aan dat hij geen aanwinsten meer verwacht in de komende paar dagen en spreekt daarbij ook de hoop uit dat er niemand meer vertrekt bij de club.

Onder anderen Kasper Dolberg en Hakim Ziyech worden in verband gebracht met een buitenlandse transfer, maar Keizer verwacht dat het team intact blijft. "Ik denk dat er niemand meer weggaat. Maar dat zei ik een aantal weken geleden voor het vertrek van Davinson Sánchez (die is vertrokken naar Tottenham Hotspur, red.) ook. Dus daar waag ik me niet meer aan. Ik hoop het in ieder geval niet", zegt de trainer in gesprek met FOX Sports.

Eerder opperde zowel Keizer als de clubleiding van Ajax nog dat er hoogstwaarschijnlijk versterkingen op komst zijn. De club zou onder anderen zeer geïnteresseerd zijn in Siem de Jong van Newcastle United, maar de oefenmeester laat na het duel met VVV een ander geluid horen. Op de vraag of er nog spelers bijkomen, antwoordt Keizer stellig: "Nee, dat denk ik niet."