‘Newcastle United aast op Zoet en wil Krul in deal betrekken’

Jeroen Zoet staat in de concrete belangstelling van Newcastle United, zo meldt FOX Sports. De doelman, die al weken wordt gelinkt aan een vertrek bij de Nederlandse topclub, keept zondagmiddag wel 'gewoon' voor PSV in de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.

Onder meer Napoli, Crystal Palace en Benfica zouden al een tijdje geïnteresseerd zijn in de Oranje-international, maar de vraagprijs van naar verluidt tien miljoen euro vormt voor veel clubs een obstakel. De laatste dagen is het rustig wat betreft geruchten rond de 26-jarige sluitpost, maar nu zou Newcastle United weer in de markt zijn voor Zoet, die nog tot medio 2019 vastligt in Eindhoven.

De Engelse promovendus zat aanvankelijk achter José Reina van Napoli aan. De club ondervindt echter concurrentie van Paris Saint-Germain, terwijl de Italiaanse topclub ook niet happig is op een vertrek van de Spanjaard. Daardoor zou Newcastle nu de pijlen richten op Zoet en het is naar verluidt niet uitgesloten dat Tim Krul in de deal betrokken wordt. Vorig seizoen speelde Krul, die mag vertrekken bij de Premier League-club, op huurbasis bij Ajax en AZ.