Piepjonge Feyenoorder geniet van debuut: ‘Ik heb wel even een snap geplaatst’

Cheick Toure maakte zondagmiddag tegen Willem II als invaller voor het eerst zijn opwachting in een officiële wedstrijd voor Feyenoord. De flankspeler werd met zijn 16 jaar en 201 dagen de jongste debutant van de havenclub ooit in de Eredivisie na Georginio Wijnaldum, die 16 jaar en 148 dagen was toen hij debuteerde.

"Ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan, maar ik heb er hard voor gewerkt en gewacht op deze kans", zegt de jongeling na afloop in gesprek met Feyenoord TV. Touré had stiekem al gehoopt op zijn debuut. "De jongens waren van tevoren er ook al mee bezig, dus ik dacht ‘dat zou wel mooi zijn’. Je moet echter afwachten hoe de wedstrijd loopt. Ik was heel erg blij en heb er erg van genoten."

Toure werd uiteindelijk halverwege de tweede helft binnen de lijnen gebracht voor Steven Berghuis. "Ik had heel veel spanning, maar voor mijn gevoel ging het lekker en ik heb ervan genoten", kijkt hij terug op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Feyenoord. Toure heeft nog geen contact gehad met vrienden en familie. "Maar ik heb wel even een snap geplaatst om te laten zijn dat ik mijn debuut gemaakt hebt."