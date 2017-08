Huntelaar voelt voeten ‘wegbranden’: ‘Het woord ligt bij de KNVB’

Ajax speelde zondagmiddag zeker geen grootse wedstrijd op bezoek bij VVV-Venlo, maar won dankzij doelpunten van Donny van de Beek en David Neres uiteindelijk met 0-2. Klaas-Jan Huntelaar werd direct na onderbreking binnen de lijnen gebracht door Marcel Keizer en was met een assist belangrijk voor de Amsterdammers.

Huntelaar legde de bal na tien minuten spelen in de tweede helft met het hoofd perfect klaar voor Van de Beek, die Ajax van dichtbij op voorsprong kon schieten. "De eerste helft was te afwachtend van onze kant. Ik weet niet of dat de teleurstelling was na de uitschakeling in de Europa League, maar je moet gelijk laten zien dat je er bent en dat hebben we de tweede helft gebracht. Dan win je hem ook", zei de spits na afloop voor de camera van FOX Sports.

Huntelaar had geen goed woord over voor het trage kunstgrasveld in De Koel. "Je voeten branden weg aan de onderkant", vervolgde hij. "Ik ben er geen voorstander van. De bal loopt niet. Als je een steekpass wilt geven, moet je hem bijna schieten. Het is lastig, maar het heeft weinig zin om er veel over te zeggen. Het woord ligt bij KNVB."