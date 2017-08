Zwoegend Ajax trotseert belabberde kunstgrasmat in Venlo

Ajax heeft zich redelijk weten te herstellen van de midweekse uitschakeling in de Europa League door Rosenborg BK. Het elftal van Marcel Keizer had het zondagmiddag zeker niet eenvoudig op bezoek bij het tot dan toe foutloze VVV-Venlo, maar hield dankzij doelpunten van Donny van de Beek en David Neres uiteindelijk toch drie punten over aan de krachtmeting: 0-2. Ajax is door de overwinning voorlopig opgestoomd naar een zesde plaats in de Eredivisie.

Keizer voerde in zijn basiself twee wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd in Trondheim: Frenkie de Jong verving Lasse Schöne op het Amsterdamse middenveld, terwijl Vacvlav Cerny profiteerde van een spierblessure bij Justin Kluivert. Nieuwkomers Maximilian Wöber en Luis Manuel Orejuela moesten beiden genoegen nemen met een plekje op de reservebank en zij zagen Ajax moeizaam uit de startblokken schieten op het trage kunstgrasveld in De Koel.

Nils Röseler was na acht minuten spelen bijzonder dicht bij de openingstreffer namens de thuisploeg, maar zijn kopbal scheerde rakelings voorbij het doel van André Onana. Ajax kreeg na een moeizame openingsfase meer grip op de wedstrijd, maar had, mede door de stroperige ondergrond, grootse moeite om een fatsoenlijke aanval op te zetten. VVV loerde geduldig op de counter in een slaapverwekkende eerste helft en had behoudens een afstandsschot van Amin Younes weinig te duchten van de bezoekers.

Direct na de onderbreking maakten Klaas-Jan Huntelaar en Neres hun opwachting bij Ajax, dat overstapte naar een driemansverdediging. Die tactische omzetting sorteerde al snel het gewenste effect. Huntelaar nam in de punt van de aanval plaats naast Kasper Dolberg en deed na tien minuten spelen in de tweede helft van zich spreken door een indraaiende voorzet van Younes met het hoofd perfect klaar te leggen voor Van de Beek. De middenvelder kon van dichtbij eenvoudig scoren en hielp de ploeterende ploeg van Keizer zo over het dode punt heen: 1-0.

VVV stelde daar na rust weinig tegenover. De manschappen van Maurice Steijn kwamen nauwelijks meer voor in het stuk en moesten twintig minuten voor tijd uiteindelijk voor een tweede maal capituleren. Van de Beek had een fraaie steekpass in huis op Neres, die rustig bleef oog in oog met Lars Unnerstall en de doelman uiteindelijk verschalkte met een fraaie stift. Ajax had daarna weinig meer te vrezen van VVV. De ploeg kon de wedstrijd simpel uitspelen en dat bood Keizer in de slotfase nog de kans om Wöber zijn debuut te gunnen.