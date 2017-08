Spanjaarden schieten Chelsea langs machteloos Everton

Chelsea heeft zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen behaald. De ploeg van Antonio Conte kon na de overwinning op Wembley tegen Tottenham Hotspur (1-2) wederom juichen, aangezien het Everton eenvoudig over de knie legde door goals van Cesc Fàbregas en Álvaro Morata: 2-0. West Bromwich Albion en Stoke City deelden op The Hawthorns de punten: 1-1.

Chelsea - Everton 2-0

The Blues begonnen sterk aan het treffen, maar tot grote kansen kwamen de Londenaren in eerste instantie niet. De verdediging van Everton stond compact, waardoor Chelsea het met ongevaarlijke afstandsschoten moest doen. Halverwege de eerste helft bracht Fàbregas de thuisploeg terecht op voorsprong met een subtiele voetbeweging. De Spanjaard combineerde in het vijandelijke strafschopgebied met landgenoot Morata en tikte met buitenkant rechts de bal langs doelman Jordan Pickford.

Vlak voor rust verdubbelde Morata met het hoofd de marge. De duurste Chelsea-aankoop aller tijden toucheerde een strakke voorzet van César Azpilicueta, waardoor Pickford kansloos was. Na rust kreeg Sandro Ramírez via een snelle counter de kans om de aansluitingstreffer te produceren, maar zijn poging werd gekraakt. Daarna dicteerde Chelsea weer het spel en liep de ploeg van Ronald Koeman achter de feiten aan. Pedro had nog de mogelijkheid om de malaise voor the Toffees te vergroten, maar de knal van de Spanjaard miste precisie.

West Bromwich Albion - Stoke City 1-1

Stoke City pakte op bezoek bij West Bromwich Albion een punt. The Potters, met Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basis, waren in het eerste bedrijf iets beter dan het team van Tony Pulis en kregen de grootste kans via Kurt Zouma. De verdediger zag zijn inzet echter knap gekeerd worden door Ben Foster. Na rust werden the Baggies sterker en dat leidde tot de openingstreffer van Jay Rodriguez na een goede voorzet van Allan Nyom. Peter Crouch zorgde er een kwartier voor tijd echter voor dat Stoke met een punt huiswaarts keerde.